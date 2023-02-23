Rony Huhtala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rony Huhtala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rony Huhtala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rony Huhtala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rony Huhtala 8 Haziran 1998 tarihinde Heinävesi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rony Huhtala Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSM yapmaktadır. Rony Huhtala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rony Huhtala'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rony Huhtala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rony Huhtala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rony Huhtala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rony Huhtala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında JIPPO

8 Ocak 2016 yılında FC Honka

1 Ocak 2018 yılında Klubi 04

27 Nisan 2019 yılında MYPA

24 Ocak 2020 yılında IF Gnistan

1 Ocak 2023 yılında AC Oulu

Rony Huhtala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rony Huhtala şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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