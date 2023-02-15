Rony Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rony Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rony Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rony Jansson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rony Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rony Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rony Jansson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rony Jansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rony Jansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rony Jansson 10 Ocak 2004 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. Aslen Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rony Jansson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Rony Jansson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rony Jansson'nin Kalmar FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rony Janssonboyu ve yaşı kaç

Rony Jansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rony Jansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Rony Jansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rony Jansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Klubi 04

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2022 yılında Kalmar U19

8 Ocak 2023 yılında Kalmar FF

Rony Jansson kimdir

Rony Jansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rony Jansson şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kalmar FF (2022)

Rony Jansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rony Jansson nereli

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