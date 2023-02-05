Rony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rony 11 Mayıs 1995 tarihinde Magalhães Barata şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ronielson da Silva Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rony Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rony, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Rony'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rony Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rony7oficial/

Rony Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rony isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rony Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Nisan 2015 yılında Cruzeiro

28 Ocak 2016 yılında Náutico

31 Aralık 2016 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2017 yılında Albirex Niigata

3 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2018 yılında Athletico-PR

21 Şubat 2020 yılında Palmeiras

Rony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rony şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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