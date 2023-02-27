Rony Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rony Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rony Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rony Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rony Moreira 14 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Rony de Sousa Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rony Moreira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athliance yapmaktadır. Rony Moreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rony Moreira'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rony Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rony Moreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Rony Moreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rony Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Düdelingen U17

1 Temmuz 2021 yılında Dudelange U19

22 Ocak 2022 yılında Jeunesse Esch

Rony Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rony Moreira şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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