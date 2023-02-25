Rooney Eva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rooney Eva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rooney Eva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rooney Eva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rooney Eva 25 Aralık 1996 tarihinde Kelleng şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Rooney Eva Wankewai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rooney Eva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Smart Sports Agency yapmaktadır. Rooney Eva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rooney Eva'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rooney Eva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rooney Eva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rooney Eva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rooney Eva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2017 yılında AO Chania

4 Ağustos 2017 yılında PAE Veria

5 Mart 2018 yılında Asteras Tripoli

30 Ağustos 2018 yılında AO Trikala

18 Ocak 2019 yılında Aittitos Spaton

1 Temmuz 2019 yılında MC Alger

20 Ocak 2020 yılında AS Aïn M'lila

30 Haziran 2020 yılında MC Alger

2 Şubat 2021 yılında AE Karaiskakis

28 Ocak 2022 yılında Apollon Pontou

1 Temmuz 2022 yılında A. Keçiörengücü

9 Ağustos 2022 yılında Turan Tovuz

Rooney Eva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rooney Eva şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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