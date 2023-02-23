Roope Kantola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roope Kantola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roope Kantola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roope Kantola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roope Kantola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roope Kantola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roope Kantola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roope Kantola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roope Kantola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roope Kantola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roope Kantola 1 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roope Kantola Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roope Kantola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Roope Kantola'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roope Kantola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roope Kantola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Roope Kantola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roope Kantola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC Inter

16 Mart 2021 yılında Mikkelin

31 Aralık 2021 yılında FC Inter

29 Temmuz 2022 yılında Pargas IF

31 Aralık 2022 yılında FC Inter

Roope Kantola kimdir

Roope Kantola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roope Kantola şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Roope Kantola nereli

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