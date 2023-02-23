Roope Paunio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roope Paunio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roope Paunio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roope Paunio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roope Paunio 14 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roope Paunio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ark Ratkaisut yapmaktadır. Roope Paunio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Roope Paunio'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roope Paunio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roope Paunio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roope Paunio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roope Paunio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Honka II

1 Ocak 2021 yılında FC Honka

Roope Paunio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roope Paunio şuan FC Honka takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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