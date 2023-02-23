Roope Riski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roope Riski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roope Riski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roope Riski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roope Riski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roope Riski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roope Riski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roope Riski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roope Riski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roope Riski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roope Riski 16 Ağustos 1991 tarihinde Askainen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Roope Vilhelmi Riski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roope Riski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini me(h)rsport GmbH & Co. KG yapmaktadır. Roope Riski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Roope Riski'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roope Riski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roope Riski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Roope Riski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roope Riski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında TPS

1 Mayıs 2010 yılında FC Viikingit

30 Haziran 2010 yılında TPS

1 Ocak 2011 yılında Cesena

1 Ağustos 2011 yılında TPS

1 Aralık 2011 yılında Cesena

1 Ocak 2012 yılında Hönefoss

30 Haziran 2012 yılında Cesena

4 Eylül 2012 yılında TPS

31 Aralık 2012 yılında Cesena

3 Mayıs 2013 yılında TPS

31 Aralık 2013 yılında Cesena

17 Mart 2014 yılında Hönefoss

18 Şubat 2015 yılında Haugesund

17 Temmuz 2015 yılında SJK Seinäjoki

31 Aralık 2015 yılında Haugesund

8 Şubat 2016 yılında SJK Seinäjoki

10 Ocak 2017 yılında Paderborn

30 Haziran 2017 yılında SJK Seinäjoki

1 Temmuz 2017 yılında SKN St. Pölten

28 Ağustos 2018 yılında AOX Kissamikos

30 Haziran 2019 yılında SKN St. Pölten

1 Ocak 2020 yılında HJK Helsinki

Roope Riski kimdir

Roope Riski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roope Riski şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Turun Palloseura (-12/2008)

Roope Riski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 19 numaralı formasıyla 19 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Roope Riski nereli

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