Roozbeh Cheshmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roozbeh Cheshmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roozbeh Cheshmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roozbeh Cheshmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roozbeh Cheshmi 24 Haziran 1993 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da روزبه چشمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roozbeh Cheshmi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Roozbeh Cheshmi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 10 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Roozbeh Cheshmi'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roozbeh Cheshmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roozbeh Cheshmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roozbeh Cheshmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roozbeh Cheshmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Moghavemat U21

10 Aralık 2012 yılında Persepolis

11 Temmuz 2013 yılında Saba Battery

1 Temmuz 2015 yılında Esteghlal FC

7 Ekim 2020 yılında Umm Salal SC

10 Ekim 2021 yılında Esteghlal FC

Roozbeh Cheshmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roozbeh Cheshmi şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roozbeh Cheshmi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moghavemat Teheran, Persepolis Teheran

İran takımında 15 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 2 gol atmıştır.

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