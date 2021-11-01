Rop ne demek, TDK'ya göre Rop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rop ne demek? Rop TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rop kelimesi. Peki rop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rop nedir, rop kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ROP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rop kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rop kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rop kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çoğu tek parça kadın giysisi



ROP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İlk gözüme çarpan şey pembe renkli, ince yünlü, sade bir roptu.

