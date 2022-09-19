Röportaj Adam kimdir? Mahsun Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Sosyal medyada Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosuna katıldı. Peki Röportaj Adam kimdir? Mahsun Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Emine Özfalcı
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Röportaj Adam kimdir? Mahsun Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'a transfer olan Röportaj Adam Mahsun Karaca merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde Röportaj Adam kimdir? Mahsun Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtına yer verdik...

Röportaj Adam kimdir? Mahsun Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

RÖPORTAJ ADAM KİMDİR? MAHSUN KARACA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca 1992 yılında Adana'da doğdu. Adana Çukurova Üniversitesi'nden mezun olan Mahsun Karaca, Adana hakkındaki garip ve komik haberlere Röportaj videoları çekip fenomen oldu. Karaca'nın hem Instagram hem de Youtube'da çok sayıda takipçisi vardır. Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca, Tuğçe Manga Karaca ile evlidir.

Röportaj Adam kimdir? Mahsun Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

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