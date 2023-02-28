Roque Santa Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roque Santa Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roque Santa Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roque Santa Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roque Santa Cruz 16 Ağustos 1981 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Paraguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Roque Luis Santa Cruz Cantero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roque Santa Cruz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JB Sports2Business GmbH yapmaktadır. Roque Santa Cruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roque Santa Cruz'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roque Santa Cruz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RoqueSantaCruz

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http://instagram.com/roquesantacruz/

Roque Santa Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roque Santa Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roque Santa Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roque Santa Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında Olimpia

1 Temmuz 1999 yılında Bayern

28 Temmuz 2007 yılında Blackburn

1 Temmuz 2009 yılında Man. City

14 Ocak 2011 yılında Blackburn

31 Mayıs 2011 yılında Man. City

30 Ağustos 2011 yılında Betis

30 Haziran 2012 yılında Man. City

31 Ağustos 2012 yılında Málaga CF

30 Haziran 2013 yılında Man. City

11 Temmuz 2013 yılında Málaga CF

2 Ocak 2015 yılında CD Cruz Azul

26 Ağustos 2015 yılında Málaga CF

30 Haziran 2016 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2016 yılında Olimpia

1 Ocak 2022 yılında Libertad

Roque Santa Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roque Santa Cruz şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roque Santa Cruz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Olimpia

Paraguay takımında 9 numaralı formasıyla 28 Nisan 1999 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 112 maçta 32 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 6 gol atmıştır.

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