Rory Jordan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rory Jordan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rory Jordan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rory Jordan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rory Jordan 9 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rory Jordan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rory Jordan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
APIA Leichhardt FC futbol takımında oynamaktadır. APIA Leichhardt FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rory Jordan'nin APIA Leichhardt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rory Jordan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rory Jordan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Newcastle
23 Ocak 2023 yılında APIA Leichhardt
Rory Jordan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rory Jordan şuan APIA Leichhardt FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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