Rory Macleod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rory Macleod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rory Macleod adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rory Macleod Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rory Macleod 3 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Rory Iain Macleod şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rory Macleod Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Rory Macleod, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rory Macleod'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Rory Macleod Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rory Macleod isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rory Macleod Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rory Macleod futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dundee United

Rory Macleod Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rory Macleod şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rory Macleod Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dundee United FC (2006-2022)

İskoçya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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