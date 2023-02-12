Rory Mckenzie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rory Mckenzie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rory Mckenzie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rory Mckenzie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rory Mckenzie 7 Ekim 1993 tarihinde Irvine şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rory Mckenzie Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arena Sports Management Ltd. yapmaktadır. Rory Mckenzie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Rory Mckenzie'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Rory Mckenzie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rory Mckenzie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rory Mckenzie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rory Mckenzie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kilmarnock FC U20

1 Ocak 2012 yılında Brechin City

6 Mayıs 2012 yılında Kilmarnock FC U20

1 Temmuz 2012 yılında Kilmarnock FC

Rory Mckenzie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rory Mckenzie şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rory Mckenzie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Troon Thistle FC, Kilmarnock FC (2005-2012)

İskoçya U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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