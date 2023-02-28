Rosalino Toledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rosalino Toledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rosalino Toledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rosalino Toledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rosalino Toledo 30 Ağustos 1989 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Rosalino Ramón Toledo Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rosalino Toledo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rosalino Toledo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Rosalino Toledo'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rosalino Toledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rosalino Toledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rosalino Toledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rosalino Toledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Guaireña FC

Rosalino Toledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rosalino Toledo şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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