Rosario Rizzitano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rosario Rizzitano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rosario Rizzitano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rosario Rizzitano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rosario Rizzitano 31 Ocak 1999 tarihinde Scilla şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rosario Rizzitano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rosario Rizzitano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Rosario Rizzitano'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rosario Rizzitano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rosario Rizzitano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rosario Rizzitano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rosario Rizzitano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2017 yılında Bari U19

30 Haziran 2018 yılında Catanzaro Altyap

31 Temmuz 2018 yılında Nardò

6 Eylül 2019 yılında Fasano

9 Ocak 2020 yılında Foggia

1 Ekim 2020 yılında Castrovillari

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2022 yılında Cattolica

8 Ağu 2022 yılında FC Chiasso

Rosario Rizzitano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rosario Rizzitano şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Reggina

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.