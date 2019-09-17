Rosatom, 24. Dünya Enerji Kongresi’ne katıldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 24'üncü Dünya Enerji Kongresi'ne katıldı. "Refah için enerji" temasıyla düzenlenen kongre, bu yıl toplumsal, ticari ve topluluk refahını mümkün kılan işbirlikçi, sürdürülebilir ve yenilikçi bir enerji geleceği stratejisini belirleyen küresel bir liderlik forumuna dönüştü.

1924 yılından bu yana yapılan ve üç yılda bir düzenlenen Dünya Enerji Kongresi, ilk kez Orta Doğu'da gerçekleşti. Abu Dabi'de 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kongre, enerji gündemini bütünüyle kapsayan dünyanın en büyük ve etkili enerji organizasyonu olarak öne çıkıyor. Bakanlar, CEO'lar, politika uygulayıcıları ve enerji sektöründeki önemli gelişmelerde rol alan endüstri çalışanları arasında diyaloğu sağlayan kongreye Rosatom da katıldı.

Rosatom'un kalkınma ve uluslararası işbirliği alanında Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, genel kurulda bir konuşma yaptı. Komarov, dünyanın geleneksel enerji sisteminden insanların ve insan ihtiyaçlarının öncelik sahibi olduğu modern ekonomiye geçerken enerji sektörünün de müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak mümkün olduğunca esnek olması gerektiğini belirtti. Kirill Komarov, "Nükleer enerjinin sürekli ve güvenilir enerji üretim kaynağı olarak kullanıldığı bir enerji sistemi, temel yükün talebi karşılamasını mümkün kılar. Aynı zamanda nükleer teknolojiler, sadece sürdürülebilir enerji talebini çevreye olumsuz bir etki oluşturmadan karşılamaya indirgenemez. Nükleer teknolojiler aynı zamanda gençlere kendini gerçekleştirme anlamında yeni fırsatlar ve de bilim, eğitim ve endüstri gibi başka alanlar geliştirmek için güçlü bir itki oluşturur. Bu da direkt olarak yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlar" dedi.

Dünya Nükleer Topluluğu, kongre alanında bir tartışma paneli düzenledi. Tartışmaya katılanlar arasında Kirill Kamarov'un yanı sıra Emirates Nükleer Enerji Şirketi (ENEC), Kore Elektrik Enerjisi Kurumu (KEPCO), Elektrik Hizmetleri Şirketi EDF Grup (Fransa) ve Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) yer aldı. Rosatom konuşmacısı, enerji sektörünün karşı karşıya olduğu günümüz eğilim ve zorluklarının üstesinden gelmek için geliştirilmiş, yenilikçi çözümlerin uygulaması konusunda nükleer enerjinin katkısından söz etti.

Rosatom, kongredeki sergide de yer aldı. Enerji şirketleri ve ziyaretçi delegasyonları arasında devlet kurumunun standı revaçtaydı. Stantta izleyiciler Rosatom'un nükleer ve nükleer dışı alanlarda yaptığı farklı projeler ile VVER-1200 reaktörü temel alınarak yapılmış nükleer güç santrallerinin karakteristiği, güvenliği ve verimliliği konularında bilgilendirildi. Serginin ana unsuru olan ve katılımcılara Rus yapımı NGS inşasının farklı aşamalarını gösteren etkileşimli NGS modeli, VVER reaktörlerinin evrimi ve dünya genelinde yapılmış eski ve yeni Rosatom projelerinin geniş coğrafyası ve MENA bölgesi gösterimi ilgi gördü. Ziyaretçiler, estetik kompozisyonu ve gösterilen içeriğin kalitesinin yüksekliğini takdir etti.

Dünya Enerji Konseyi'nin en önemli etkinliği olan Dünya Enerji Kongresi, yeni enerji piyasaları, önemli yenilik alanları ile sürdürülebilir, çevre dostu enerji üretmek için gerekli olan stratejilerin incelenmesi için küresel bir diyalog platformu oluşturuyor. 25'inci Dünya Enerji Kongresi, 2022 yılında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yapılacak.

Kaynak: İHA