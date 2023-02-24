Rosen Andonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rosen Andonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rosen Andonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rosen Andonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rosen Andonov 19 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Росен Димитров Андонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rosen Andonov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rosen Andonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rosen Andonov'nin Sozopol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rosen Andonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rosen Andonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rosen Andonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rosen Andonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2014 yılında Rakovski 2011

30 Haziran 2014 yılında Botev U19

1 Ağustos 2014 yılında Vereya

1 Şubat 2015 yılında Nesebar

7 Temmuz 2017 yılında Oborishte

1 Ocak 2018 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2018 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2019 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2020 yılında Sozopol

Rosen Andonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rosen Andonov şuan Sozopol takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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