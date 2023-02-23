Rosen İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rosen İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rosen İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rosen İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rosen İvanov 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Росен Иванов Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rosen İvanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rosen İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rosen İvanov'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rosen İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rosen İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rosen İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rosen İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Ludogorets II

Rosen İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rosen İvanov şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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