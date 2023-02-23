Rosen Stefanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rosen Stefanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rosen Stefanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rosen Stefanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rosen Stefanov 27 Kasım 2002 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Росен Светлинов Стефанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rosen Stefanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rosen Stefanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rosen Stefanov'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rosen Stefanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rosen Stefanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rosen Stefanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rosen Stefanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Cherno More

Rosen Stefanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rosen Stefanov şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Rosen Stefanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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