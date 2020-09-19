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  3. Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Kristo Tohver'in görevlendirildiği belirtildi.

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

İSTANBUL (AA) - Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla deplasmanda karşılaşacağı maçı, Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Kristo Tohver'in görevlendirildiği belirtildi.

Müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı Silver Koiv ve Sten Klaasen'in yapacağı, dördüncü hakemlik görevini ise aynı ülkeden Joonas Jaanovits'in üstleneceği kaydedildi.

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, 24 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak.

 



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