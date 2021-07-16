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Rosier Galatasaray'ın teklifini reddetti! Beşiktaş için ücretini düşürdü

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Rosier savaşı devam ediyor. Beşiktaş oyuncu ile anlaşma sağlarken, Galatasaray kulüp ile anlaşma yolunda ilerliyor. Valentin Rosier, Beşiktaş için istediği yıllık ücretin bir kısmından vazgeçti. Galatasaray'ın teklifini reddeden oyuncuya, sarı kırmızılı ekibin yeni teklif yapılıp yapmayacağı merak ediliyor.

Rosier Galatasaray'ın teklifini reddetti! Beşiktaş için ücretini düşürdü

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve çift kupa ile sezonu tamamlayan Valenntine Rosier transfer gündeminin başındaki oyunculardan biri haline geldi. Gösterdiği etkili performans ile Beşiktaş tarafından takıma yeniden alınmaya çalışan oyuncu için Galatasaray da devreye girmişti.

İMZANIN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞTÜ

Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki sağ bek ile geçtiğimiz ay ilk görüşme yapmış ve sorun yaşamadan 1.4 milyon Euro ücretle anlaşma sağlamıştı. Sporting Lisbon ile de geçtiğimiz pazar günü anlaşmaya varan Beşiktaş, imza atmaya hazırlanırken Galatasaray'ın devreye girmesiyle imzayı atamamıştı.

Rosier Galatasaray'ın teklifini reddetti! Beşiktaş için ücretini düşürdü

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYOR

Valentin Rosier'in tavrı hiç değişmedi. Fransız oyuncu, Beşiktaş forması giymek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Daha önce Lokomotiv Moskova, Hertha Berlin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların ikinci girişimini de reddetti. Galatasaray'ın bonservis teklifi daha yüksek olunca beklemeye geçen Sporting'e inat Rosier, gerekirse kendi ücretinin bir kısmını bonservise vermeye hazır olduğunu belirtti.

"İKİ KATINI DA VERSELER GİTMEK İSTEMİYORUM"

Takımı Lisbon'a rest çeken ve "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. İki katını da verseler gitmek istemiyorum" sözleriyle G.Saray'ı geri çeviren Fransız yıldız, Sporting'e de başka çare bırakmadı. Kartal'ın Rosier'i zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak yerine direkt 4 yıllık takıma katması bekleniyor.

Rosier Galatasaray'ın teklifini reddetti! Beşiktaş için ücretini düşürdü

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