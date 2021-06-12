Rosier'in Türkiye temsilcisinden Beşiktaş açıklaması: Görüşmeler...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Portekiz'in Sporting Lizbon takımından bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Valentin Rosier'in yeni sezonda da siyah beyazlı formayı giymesi için görüşmeler sürerken oyuncunun Türkiye temsilcisi Ali Bilecan, Ertan Süzgün'e özel açıklamada bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAYI ARZU EDİYOR"

Bilecan, Süzgün'ün aktardıklarına göre şunları söyledi:

“Rosier, Beşiktaş’ta kalmayı arzu ediyor. İstanbul’u ve kulübü oldukça sahiplendi. Sporting Lizbon da oyuncunun kararına saygı duyuyor. Bu bir süreç. Şunu söyleyebilirim ki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.”

PERFORMANSI İLE GÖZ DOLDURDU

Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Valentin Rosier bu maçlada 3 gol attı, 6 asist yaptı.