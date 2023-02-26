Roslan Barsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roslan Barsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roslan Barsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roslan Barsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roslan Barsky 3 Ocak 1992 tarihinde Holon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da רוסלן ברסקי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roslan Barsky Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roslan Barsky'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roslan Barsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roslan Barsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roslan Barsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roslan Barsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2012 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2013 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2013 yılında Kabilio Jaffa

30 Haziran 2014 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2014 yılında H. Jerusalem

30 Haziran 2015 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2015 yılında Beitar TA Ramla

30 Haziran 2017 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2017 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

5 Kasım 2020 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2021 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2021 yılında H. Jerusalem

1 Temmuz 2022 yılında M. Bnei Reineh

5 Ocak 2023 yılında Hapoel Hadera

Roslan Barsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roslan Barsky şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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