Ross Callachan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Callachan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Callachan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Callachan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Callachan 4 Eylül 1993 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Callachan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sports Management yapmaktadır. Ross Callachan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ross Callachan'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Ross Callachan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ross Callachan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Callachan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Callachan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Raith Rov. U20

1 Temmuz 2011 yılında Raith Rovers

1 Mart 2012 yılında Musselburgh Athletic FC

5 Mayıs 2012 yılında Raith Rovers

31 Ağu 2017 yılında Heart of Midl.

31 Ağu 2018 yılında St. Johnstone

16 Ocak 2020 yılında Dundee FC

30 Nisan 2020 yılında St. Johnstone

1 Temmuz 2020 yılında Hamilton Acad.

1 Temmuz 2021 yılında Ross County

Ross Callachan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Callachan şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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