Ross Laidlaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Laidlaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Laidlaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Laidlaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Laidlaw 12 Temmuz 1992 tarihinde Livingston şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Laidlaw Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ross Laidlaw, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ross Laidlaw'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Ross Laidlaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ross Laidlaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Laidlaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Laidlaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Raith Rov. U20

1 Ağu 2010 yılında St Andrews Utd

31 Aralık 2010 yılında Raith Rov. U20

1 Temmuz 2011 yılında Raith Rovers

22 Ocak 2015 yılında Elgin City

25 Nisan 2015 yılında Raith Rovers

6 Temmuz 2016 yılında Hibernian FC

23 Ocak 2019 yılında Dundee United

27 Mayıs 2019 yılında Hibernian FC

1 Temmuz 2019 yılında Ross County

Ross Laidlaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Laidlaw şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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