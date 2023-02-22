Ross Redman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Redman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Redman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Redman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Redman 23 Kasım 1989 tarihinde Portadown şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Redman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ross Redman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ross Redman'nin Ballymena United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ross Redman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ross Redman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Redman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Redman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Portadown

1 Temmuz 2016 yılında Glentoran

29 Ağustos 2019 yılında Dungannon

31 Mayıs 2020 yılında Glentoran

11 Eylül 2020 yılında Ballymena

Ross Redman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Redman şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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