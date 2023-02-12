Ross Stewart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Stewart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Stewart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Stewart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Stewart 16 Nisan 1995 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Stewart Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ross Stewart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ross Stewart'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ross Stewart Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ross Stewart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Stewart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Stewart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Motherwell FC U20

1 Temmuz 2013 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2015 yılında Albion Rovers

1 Temmuz 2017 yılında St. Mirren

11 Temmuz 2018 yılında Livingston FC

23 Ocak 2020 yılında Queen o. t. S.

30 Nisan 2020 yılında Livingston FC

13 Ağu 2020 yılında Heart of Midl.

1 Mayıs 2021 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2021 yılında Heart of Midl.

Ross Stewart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Stewart şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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