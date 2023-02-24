Rostislav Prokop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rostislav Prokop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rostislav Prokop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rostislav Prokop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rostislav Prokop 19 Mart 1996 tarihinde Dunajská Streda şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan,Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rostislav Prokop Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rostislav Prokop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rostislav Prokop'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rostislav Prokop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rostislav Prokop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rostislav Prokop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rostislav Prokop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Nisan 2014 yılında Olomouc U19

25 Ağustos 2014 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2015 yılında Ferencváros II

1 Temmuz 2016 yılında SK Vydrany

16 Şubat 2017 yılında SZEOL

1 Ağustos 2019 yılında Iváncsa

12 Temmuz 2021 yılında Szentlőrinc SE

Rostislav Prokop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rostislav Prokop şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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