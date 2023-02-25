Rostislav Seryi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rostislav Seryi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rostislav Seryi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rostislav Seryi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rostislav Seryi 9 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Серый Ростислав Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rostislav Seryi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rostislav Seryi'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rostislav Seryi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rostislav Seryi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rostislav Seryi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rostislav Seryi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Osipovichi

Rostislav Seryi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rostislav Seryi şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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