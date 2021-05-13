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Rota Yapıcı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Rota Yapıcı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Rota Yapıcı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rota Yapıcı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3423.10

Meslek Adı : Rota Yapıcı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Fitnes Ve Rekreasyon Eğiticileri Ve Program Liderleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Rota Yapıcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Rota Yapıcı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) mesleği için “3122.23” kod olarak kullanılır iken Numuneci (Maden Ocağı) mesleği için “3117.31” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Rota Yapıcı Meslek Kodu “3423.10” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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