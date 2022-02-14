Rotatif ne demek, TDK'ya göre Rotatif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rotatif ne demek? Rotatif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rotatif kelimesi. Peki rotatif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rotatif nedir, rotatif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ROTATİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rotatif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rotatif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rotatif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet baskı yapan bir tür basım makinesi



ROTATİF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Son sistem, pırıl pırıl rotatif almışlar.

