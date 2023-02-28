Rotceh Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rotceh Aguilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rotceh Aguilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rotceh Aguilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rotceh Aguilar 12 Haziran 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Rotceh Américo Aguilar Rupany şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rotceh Aguilar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rotceh Aguilar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Rotceh Aguilar'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rotceh Aguilar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rotcehaguilar12/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/rotcehaguilar.2001

Rotceh Aguilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rotceh Aguilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Rotceh Aguilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rotceh Aguilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında D. Municipal II

1 Ocak 2018 yılında Dep. Municipal

Rotceh Aguilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rotceh Aguilar şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Rotceh Aguilar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.