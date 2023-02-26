Rotem Haguel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rotem Haguel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rotem Haguel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rotem Haguel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rotem Haguel 16 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רתם חגואל şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rotem Haguel Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Rotem Haguel'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rotem Haguel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rotem Haguel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rotem Haguel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rotem Haguel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2020 yılında Hapoel Hadera

18 Kasım 2020 yılında Maccabi Yavne

30 Haziran 2021 yılında Hapoel Hadera

1 Eylül 2021 yılında Ironi Nesher

5 Ocak 2022 yılında Hapoel Hadera

6 Ocak 2022 yılında M. Ahi Nazareth

30 Haziran 2022 yılında Hapoel Hadera

Rotem Haguel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rotem Haguel şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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