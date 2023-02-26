Rotem Hatuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rotem Hatuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rotem Hatuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rotem Hatuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rotem Hatuel 12 Nisan 1998 tarihinde Hazor Haglilit şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רותם חטואל şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rotem Hatuel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Rotem Hatuel'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rotem Hatuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rotem Hatuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rotem Hatuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rotem Hatuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kiryat Shmona

30 Ocak 2019 yılında Hapoel Acre

30 Haziran 2019 yılında Kiryat Shmona

8 Ağustos 2019 yılında Ramat haSharon

18 Eylül 2019 yılında H. Umm al-Fahm

6 Şubat 2020 yılında M. Ahi Nazareth

12 Ağustos 2020 yılında H. Beer Sheva

Rotem Hatuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rotem Hatuel şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rotem Hatuel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Ironi Hazor, Maccabi Haifa, Ironi Kiryat Shmona

İsrail takımında 11 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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