Rotem Keller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rotem Keller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rotem Keller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rotem Keller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rotem Keller 9 Kasım 2002 tarihinde Hadera şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsrail,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da רותם קלר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rotem Keller Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rotem Keller'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rotem Keller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rotem Keller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rotem Keller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rotem Keller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Netanya

2 Şubat 2022 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2022 yılında Maccabi Netanya

1 Şubat 2023 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2023 yılında Maccabi Netanya

Rotem Keller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rotem Keller şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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