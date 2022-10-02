Rötuşçu-Fotogravür Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rötuşçu-Fotogravür görev tanımı nedir, Rötuşçu-Fotogravür ne iş yapar, Rötuşçu-Fotogravür olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rötuşçu-Fotogravür mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rötuşçu-Fotogravür Tanımı;

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Rötuşçu-Fotogravür Maaşı Ne Kadar? 2022 Rötuşçu-Fotogravür Maaşları

Rötuşçu-Fotogravür maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Rötuşçu-Fotogravür maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rötuşçu-Fotogravür iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.27

Meslek Adı :

Rötuşçu-Fotogravür

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal baskı klişeleri yapmakta kullanılacak negatif fotoğraf filmlerini rötuş eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rötuşçu (Fotogravür) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Negatifin kusurlarını aramak,

b) Açık ve net olmayan hatları, emülsiyon üzerindeki siyahlıkları rötuş kalemiyle giderip belirli bir duruma getirmek,

c) Negatif üzerindeki lekeleri boyamak, kazımak, noktalamak veya negatifin tonunu değiştirmek suretiyle bunu resim veya yazıdaki şekline uydurmak,

d) Renkli negatifleri rötuş etmekte ihtisası bulunabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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