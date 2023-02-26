Rouhollah Seifollahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rouhollah Seifollahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rouhollah Seifollahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rouhollah Seifollahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rouhollah Seifollahi 13 Ekim 1990 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da روح الله سيف اللهی مقدم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rouhollah Seifollahi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rouhollah Seifollahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rouhollah Seifollahi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rouhollah Seifollahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rouhollah Seifollahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rouhollah Seifollahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rouhollah Seifollahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Piroozi U21

1 Temmuz 2011 yılında Persepolis

12 Temmuz 2013 yılında Damash Gilan

1 Temmuz 2014 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2016 yılında Siah Jamegan FC

3 Ocak 2018 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2019 yılında Foolad

4 Ocak 2020 yılında Shahr Khodrou

23 Şubat 2021 yılında Saipa FC

12 Kasım 2021 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Ağustos 2022 yılında Chadormalu SC

18 Ocak 2023 yılında Zob Ahan

Rouhollah Seifollahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rouhollah Seifollahi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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