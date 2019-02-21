Rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaştı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlanırken, sarı-lacivertli ekip Avrupa'ya veda etti.

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