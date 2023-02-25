Rovlan Muradov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rovlan Muradov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rovlan Muradov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rovlan Muradov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rovlan Muradov 28 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Muradov Rövlan Rövşən şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rovlan Muradov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rovlan Muradov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Rovlan Muradov'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rovlan Muradov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rovlan Muradov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rovlan Muradov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rovlan Muradov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2018 yılında SK Slavia U19

30 Haziran 2018 yılında FK Gabala U19

1 Temmuz 2018 yılında FK Qabala

15 Ağustos 2018 yılında Qarabag U19

1 Ocak 2019 yılında FK Qabala

Rovlan Muradov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rovlan Muradov şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Rovlan Muradov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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