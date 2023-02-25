Rovshan Shahmuradov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rovshan Shahmuradov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rovshan Shahmuradov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rovshan Shahmuradov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rovshan Shahmuradov 11 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rovshan Shahmuradov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rovshan Shahmuradov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rovshan Shahmuradov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rovshan Shahmuradov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rovshan Shahmuradov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rovshan Shahmuradov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Turan Tovuz

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

Rovshan Shahmuradov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rovshan Shahmuradov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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