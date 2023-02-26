Rowan Human kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rowan Human Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rowan Human adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rowan Human Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rowan Human 21 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Rowan Lancaster Human şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rowan Human Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Rowan Human, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rowan Human'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rowan Human Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rowan Human isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rowan Human Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rowan Human futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Bidvest Wits FC

6 Ekim 2020 yılında M. Tel Aviv

2 Kasım 2020 yılında B TLV Bat Yam

30 Haziran 2021 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2021 yılında Maritzburg Utd.

Rowan Human Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rowan Human şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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