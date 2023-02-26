Rowen Van Vuuren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rowen Van Vuuren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rowen Van Vuuren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rowen Van Vuuren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rowen Van Vuuren 19 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rowen Van Vuuren Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Rowen Van Vuuren'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rowen Van Vuuren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rowen Van Vuuren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rowen Van Vuuren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rowen Van Vuuren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2021 yılında Sekhukhune

Rowen Van Vuuren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rowen Van Vuuren şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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