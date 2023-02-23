Roy Herman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Herman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roy Herman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roy Herman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roy Herman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Herman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roy Herman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Herman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roy Herman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roy Herman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roy Herman 21 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsrail,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da רועי הרמן şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roy Herman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Roy Herman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roy Herman'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Roy Herman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roy Herman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Roy Herman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roy Herman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2020 yılında Hapoel Raanana

26 Ağustos 2021 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2022 yılında Hapoel Raanana

1 Temmuz 2022 yılında Botev Plovdiv

Roy Herman kimdir

Roy Herman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roy Herman şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Raanana

Roy Herman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U21 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Roy Herman nereli

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