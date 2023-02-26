Roy Keane Avontuur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Keane Avontuur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roy Keane Avontuur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roy Keane Avontuur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roy Keane Avontuur 21 Ağustos 2003 tarihinde Atlantis, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roy Keane Avontuur Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Sports Management yapmaktadır. Roy Keane Avontuur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 24 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Roy Keane Avontuur'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roy Keane Avontuur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roy Keane Avontuur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Roy Keane Avontuur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roy Keane Avontuur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ekim 2020 yılında Stellenbosch FC

Roy Keane Avontuur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roy Keane Avontuur şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.