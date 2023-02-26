Roy Korine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Korine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roy Korine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roy Korine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roy Korine 10 Eylül 2002 tarihinde Herzliya şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רוי קורין şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roy Korine Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Roy Korine, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Roy Korine'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roy Korine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roy Korine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roy Korine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roy Korine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Maccabi Netanya

12 Ağustos 2021 yılında H. Ramat Gan

30 Haziran 2022 yılında Maccabi Netanya

Roy Korine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roy Korine şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Roy Korine Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U19 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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