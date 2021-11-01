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Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk 3 maçta istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, dördüncü maçında Royal Antwerp deplasmanına çıktı. Karşılaşmada müthiş bir futbol sergileyen sarı lacivertliler sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi E grubunda çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, dördüncü maçında deplasmanda Royal Antwerp'e konuk oldu. Etkili oyunuyla rakibine sahayı dar eden sarı lacivertli ekip 3 puanı 3 golle aldı. Bu skorla birlikte Fenerbahçe, gruptan çıkma şansını sürdürdü.

ROYAL ANTWERP 0-3 FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

65. dakikada Berisha'nın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rossi'nin yerden şutunda top direkten oyun alanına döndü.

80. dakikada Berisha'nın ara pasıyla topla buluşan Rossi'nin, ceza yayına kadar topu sürdükten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

81. dakikada sağdan ceza sahasına giren Zajc'ın dar açıdan vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.

KADROLAR

 

Royal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille (Dk. 77 Balikwisha), De Laet, Yusuf (Dk. 46 Dessoleil), Verstraete, Gerkens (Dk. 68 Dwomoh), Fischer (Dk. 61 Samatta), Benson (Dk. 62 Miyoshi), Frey

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand (Dk. 73 Szalai), Min-jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa (Dk. 80 Pelkas), Mert Hakan Yandaş (Dk. 64 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Nazım Sangare), İrfan Can Kahveci (Dk. 64 Rossi), Meyer, Berisha

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