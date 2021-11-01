Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk 3 maçta istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, dördüncü maçında Royal Antwerp deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe'nin bu maçını merak eden taraftarlar da internette Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

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UEFA Avrupa Ligi E grubunda çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, dördüncü maçında deplasmanda Royal Antwerp'e konuk olacak. Bu zorlu maçı takip etmek isteyen taraftarlar da internet arama motorlarında Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar... ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Royal Antwerp - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 4 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Sarı lacivertli ekibin bu zorlu mücadelesi Antwerp'de, Bosuilstadion Stadyumu'nda oynanacak. ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Royal Antwerp - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. royal antwerpFenerbahçe KulübüUEFAavrupa ligi