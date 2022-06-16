Royal Ascot ikon geçidi! Kraliyet kadınları o gün hangi saçı yaparsa, o model trend oluyor! İşte, hafızalara kazınan saç stilleri Royal Ascot, Kraliyet kadınlarının abartılı kıyafet ve saç modellerini göstermeleri için salına salına yürüyebildiği muhteşem bir etkinlik. Bu etkinlikte yer alan kadınlar, gelecek dönemlere idol oluyor, saç stillerinden, kıyafetlerine varıncaya kadar birçok konuda modaya yön veriyor. İşte, unutulmayan Royal Ascot ikonları...

1 12 Yıllardır İngiltere'de kraliyet at yarışlarının yapıldığı etkinliğin ve alanının adı Royal Ascot olarak bilinir. Kraliyet ailesi haziran ayının sonlarına rastlayan bu 5 günün tamamını Ascot'ta geçirir, Hem de ne 5 gün...